Более 6000 человек уже получили деньги по программе «Власна справа» и создали около 14 000 новых рабочих мест. Она является самым популярным компонентом системы грантов от государства «єРобота». Об этом сообщает Минэкономики, занимающееся ее реализацией.
«Власна справа»: Гранты на бизнес уже получили более 6000 украинцев
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«За год существования программы „Власна справа“ онастало активной поддержкой для микро- и малого бизнеса Украины», — отметила глава министерства Юлия Свириденко. И добавила, что предприниматели, которым выплатили деньги, открывали кондитерские, СТО, салоны красоты, медицинские кабинеты.
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Напомним
Проект «єРобота» включает в себя грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.
В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Подача заявки на все направления программы «єРобота» осуществляется через Портал Дия.
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