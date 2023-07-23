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23 июля 2023, 14:16 Читати українською

«Власна справа»: Гранты на бизнес уже получили более 6000 украинцев

Более 6000 человек уже получили деньги по программе «Власна справа» и создали около 14 000 новых рабочих мест. Она является самым популярным компонентом системы грантов от государства «єРобота». Об этом сообщает Минэкономики, занимающееся ее реализацией.

Более 6000 человек уже получили деньги по программе «Власна справа» и создали около 14 000 новых рабочих мест.
Фото: epravda.com.ua

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«За год существования программы „Власна справа“ онастало активной поддержкой для микро- и малого бизнеса Украины», — отметила глава министерства Юлия Свириденко. И добавила, что предприниматели, которым выплатили деньги, открывали кондитерские, СТО, салоны красоты, медицинские кабинеты.

Читайте: Кабмин выделит еще 84 миллиона по программе «Работа» на старт или развитие бизнеса

Напомним

Проект «єРобота» включает в себя грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подача заявки на все направления программы «єРобота» осуществляется через Портал Дия.

Источник: Минфин
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