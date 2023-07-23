Швеция направит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро

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Как отмечается, это самая большая по объемам финансирования программа двусторонней помощи в истории Швеции, и именно Украина стала ее реципиентом.

«Мы высоко ценим решение Швеции вложить 6 млрд шведских крон в экономическое развитие Украины и приблизить нас к победе. Это первая комплексная многолетняя стратегия поддержки Украины, принятая нашими партнерами. Средства пойдут на восстановление инфраструктуры, зеленое развитие, предпринимательство, торговлю, разминирование, медиа», — отметила Свириденко.

По ее словам, частный сектор является самым важным игроком в процессе реконструкции Украины. «Для нас важно привлечение иностранных инвестиций, привлечение международного бизнеса в проекты возобновления и расширения сотрудничества с украинским бизнесом», — сказала чиновник.

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Отмечается, что бюджет Стратегии распределен между ответственными за воплощение проектов организациями: Шведским агентством по международному сотрудничеству в сфере развития (SIDA) — 5,7 млрд шведских крон, Шведским институтом (SI) — 225 млн шведских крон и Академией Фольке Бернадотта (Folke Bershotte).

Первый вице-премьер-министр рассказала о комплексной работе, которую правительство проводит над Планом по экономическому восстановлению Украины на 2024−2027 годы в рамках механизма Ukraine Facility, предложенного ЕС как ключевой инструмент поддержки Украины на 2024−2027 годы.

Стороны отдельно обсудили вопросы страхования военных рисков, сотрудничество с MIGA, DFC. Шведская сторона отметила, что работает над решением вопроса страхования шведских компаний и гарантирования торговых операций, ведь украинский рынок перспективен для развития торгово-экономического сотрудничества.

Также внимание было уделено важности гуманитарного разминирования в Украине, пополнению парка спецтехники, обучению саперов, проведению обследования загрязненных земель.

Свириденко подняла вопрос недопущения торговых ограничений для украинской сельхозпродукции и отметила, что блокирование зерна негативно влияет на украинскую экономику и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности.