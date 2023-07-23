С 24 июля парковка в Киеве снова станет платной

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Как оплатить

Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной.

Оплатить услугу с помощью приложения Киев Цифровой можно в несколько шагов:

Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка». Выберите номер авто из списка или укажите его. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении. Нажмите «Начать парковку». Начнется счет времени. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.

Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически — в 22:00.

Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местоположения авто.

Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.

Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные.