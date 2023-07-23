С 24 июля возобновляется оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой. Об этом говорится в сообщении КГГА.
С 24 июля парковка в Киеве снова станет платной
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Как оплатить
Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной.
Оплатить услугу с помощью приложения Киев Цифровой можно в несколько шагов:
- Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».
- Выберите номер авто из списка или укажите его.
- Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
- Нажмите «Начать парковку». Начнется счет времени.
- Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.
Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически — в 22:00.
Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местоположения авто.
Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.
Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.
Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные.
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