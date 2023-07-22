В Украине открылся первый McDonald's возле автотрассы

Сеть McDonald's 21 июля открыла первое заведение возле автотрассы М-06 «Киев-Чоп» в Житомирской области в 127 км от Киева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина по ссылке на пресс-службу компании.

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«Учреждения на трассах являются частью стратегии развития в Украине и давней практикой в мире. В этом случае мы используем расположение рядом с уже имеющимся элементом инфраструктуры, а именно АЗС WOG, чтобы остановка была максимально удобной и эффективной по времени», — сообщила генеральный директор McDonald's в Украине, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.

В сообщении говорится, что запуск заведения возле автотрассы в Житомирской области был запланирован еще до полномасштабного вторжения.

Новый McDonald's

Новый McDonald's стал одним из самых больших в Украине: его площадь составляет более 500 кв. м, имеет 133 места в зале и 116 на террасе. Возле ресторана находится парковка для больших автобусов.

Время работы

Заведение будет работать с 7:30 до 22:00 с соблюдением расширенных правил безопасности, внедренных компанией. Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Важный сигнал для бизнеса

Открытие нового объекта McDonald's в Украине — важный сигнал для бизнеса, считает вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

McDonald's Ukraine является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, которые создают современную и доступную инфраструктуру. Теперь это касается не только больших городов. Открытие нового объекта на трассе М-06 «Киев-Чоп» — важный сигнал для бизнеса: возобновление и развитие возможны даже несмотря на войну", — заявил он.

Напомним

McDonald's 20 сентября 2022 начал поэтапное открытие ресторанов в Украине. До 24 февраля 2022 г. сеть «МакДональдз в Украине» насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны.

По состоянию на 21 июля 2023 года в сети компании в Украине работает более 90 ресторанов. Первое заведение было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.