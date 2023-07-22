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22 июля 2023, 17:19 Читати українською

Booking.com приостановил бронирование в Херсонской и Запорожской областях

Сервис бронирования гостиниц и жилья Booking.com приостановил предоставление услуг в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на письмо компании, которое есть в распоряжении агентства.

Сервис бронирования гостиниц и жилья Booking.com приостановил предоставление услуг в Херсонской и Запорожской областях.
Фото: freepik.com

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«Сейчас мы сталкиваемся со столь большими операционными трудностями в вашем регионе, что на сегодняшний день не можем продолжать в нем работу. Поэтому мы приняли непростое решение приостановить предоставление услуг Booking.com в Херсонской и Запорожской областях», — говорится в письме компании.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Booking.com ушел с российского и белорусского рынка, а для украинских партнеров-гостиниц отменил 15% сервисный сбор.

Владелец гостиницы «Адмирал» во временно оккупированной Кирилловке (Запорожская обл.) Денис Катюха считает правильным решение Booking.com относительно временно не подконтрольных Украине территорий.

«После начала войны Booking.com прекратил работу в России и Белоруссии. Однако гостиницы и базы отдыха на временно оккупированных территориях не отключены от сервиса. Мы видели не только пропагандистские сюжеты из оккупированных баз, но и отзывы на букинге», — рассказал он агентству.

По его мнению, логичнее было бы вывести из сервиса именно временно оккупированные территории, однако это технологически сложно, учитывая меняющуюся линию фронта.

Генеральный менеджер Khortitsa Palace (Запорожье) Федор Чанев сообщил агентству, что основная часть бронирований в 2022—2023 гг. проходила через сайт отеля.

«Booking.com — важный инструмент, он давал 7−8% бронирований, преимущественно на уик-энд», — сказал он.

Платформа Booking.com — дочерняя компания Booking Holdings. По состоянию на 31 декабря 2022 года Booking.com предлагал услуги по бронированию жилья примерно для 2,7 млн объектов, включая 400 тыс. гостиниц, мотелей и курортов, а также 2,3 млн домов и квартир более чем в 220 странах.

Источник: Минфин
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