Прибыль Укрэксимбанка с начала года составила почти 2 миллиарда

Чистая прибыль июня в 440 млн грн позволила государственному Укрэксимбанку завершить первое полугодие 2023 года с прибылью в размере 1,98 млрд грн. За аналогичный период 2021 года банк получил прибыль на сумму 1,1 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что в структуре доходов большую часть продолжает занимать процентный доход, формирующий рабочий кредитный портфель банка.

По данным банка, он занимает:

первую позицию на рынке по кредитованию юридических лиц с долей 14% (свыше эквивалента 76 млрд грн за 2023 год по состоянию на 1 июня 2023 года),

первую позицию по средствам юридических лиц на счетах (свыше эквивалента 138 млрд грн за 2023 год по состоянию на 1 июня 2023 года).

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Кроме того, банк — лидер по объему администрирования средств международных финансовых организаций (эквивалент 6 млрд грн по состоянию на 1 июня 2023 года).

В банке также отметили, что финучреждение является лидером на рынке валютообменных операций с долей 11% (свыше эквивалента 210 млрд грн по состоянию на 1 июля 2023 года).

Также банк осуществил полное погашение привлекавшихся в 2020—2021 гг. долгосрочных кредитов рефинансирования НБУ на сумму 18,5 млрд грн.