Украина накопила 11,7 млрд куб. м газа в хранилищах к зиме из запланированных 14,7 млрд — Шмыгаль

В рамках подготовки к отопительному сезону в газохранилищах Украины уже накоплено 11,7 млрд куб. м газа, а к началу осенне-зимнего периода планируется выйти на показатель 14,7 млрд куб. м. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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В ходе совещания также обсудили вопросы ремонтов, накопления топливных ресурсов, безопасность объектов тепловой энергетики.

Отмечается, что была заслушана информация Министерства инфраструктуры и НАК «Нафтогаза» о плане подготовки теплоэлектроцентралей к осенне-зимнему периоду 2023/2024 и о состоянии реализации этого плана по ТЭЦ, котельным и тепловым электростанциям.

«Как доложили в Мининфраструктуры, у каждого предприятия есть свой план ремонта оборудования, они проводятся в соответствии с графиками. Определены ответственные за их соблюдение. Рассмотрено состояние готовности объектов ЖКХ. На старте отопительного сезона должны выйти на показатель в 100%. Это гарантирует стабильное прохождение зимы», — подчеркнул Шмыгаль.

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Премьер также сообщил о поручении обеспечить защиту объектов теплоэнергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов.

«Задача поставлена. Ответственные определены. Работаем для того, чтобы в домах украинцев было тепло», — заявил Шмыгаль.