Банки Армении, Грузии и Кыргызстана прекращают сотрудничество с российской платежной системой «Юнистрим»

Банки Армении, Грузии и Кыргызстана начали приостанавливать сотрудничество с российской платежной системой «Юнистрим», подвергшейся новым санкциям США. Об этом сообщает российский Forbes.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О прекращении переводов через «Юнистрим» сообщили армянские Ардшинбанк, Армэкономбанк и Евакабанк.

Из грузинских банков переводы приостановил Bank of Georgia. Кроме того, «Юнистрим» исчез из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении грузинского ТВС.

Среди киргизских банков работу с «Юнистримом» приостановили «Компаньон», DemirBank, Asia Alliance Bank и Айыл банк. FINCA Bank заявил, что приостановил выдачу и отправку средств через «Юнистрим» в долларах и евро, при этом на рубли ограничение не распространяется.

Что говорят в «Юнистрим»

В «Юнистриме» заявили, что разработал инфраструктурное решение, которое позволит бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. О чем именно идет речь, сервис не уточнил.

Читайте также: Китайская платежная система UnionPay присоединилась к новым санкциям США против российских банков

Напомним

20 июля США ввели санкции против пяти российских банков. Кроме «Тинькофф» и «Солидарности», в список вошли «Локо Банк», «Юнистрим» и Петербургский социальный коммерческий банк. Также под санкции попала платежная система «МИР».

Кроме того, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении 18 россиян, включая экс-главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Также под санкции подверглись несколько грузовых и пассажирских судов, промышленные и оборонные предприятия, исследовательские центры и институты РАН.