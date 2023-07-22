Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанке на $190 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 июля, купил на межбанковском валютном рынке $3,78 млн и продал $594,66 млн. Чистая продажа валюты составила $590,88 млн против $400,72 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $190,16 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $189,20 млн;

продал $13 930,60 млн.

Чистая продажа валюты составила $13 741,40 млн.

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