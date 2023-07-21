Китайская платежная система UnionPay присоединилась к новым санкциям США против российских банков

Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, вчера введшим ограничения против российских банков. Об этом стало известно из сообщения российского «Тинькофф банка».

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«В ближайшее время мы прекратим выпуск карт UnionPay из-за решения платежной системы», — говорится в сообщении.

В банке заявили, что карта этой платежной системы перестанет работать за границей с 21 июля из-за введенных санкций.

«Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карточки продолжат работать как обычно», — добавили в банке.

Снять наличные клиентам, оказавшимся за пределами России, советует и другой российский банк — «Солидарность», который также подвергся новым ограничительным мерам США.

«Из-за опасений вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов средств от банка за границей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале финучреждения.

Напомним

20 июля США ввели санкции против пяти российских банков. Кроме «Тинькофф» и «Солидарности», в список вошли «Локо Банк», «Юнистрим» и Петербургский социальный коммерческий банк. Также под санкции попала платежная система «МИР».

Кроме того, Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении 18 россиян, включая экс-главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Также под санкции подверглись несколько грузовых и пассажирских судов, промышленные и оборонные предприятия, исследовательские центры и институты РАН.

Ранее «Минфин» писал о том, что UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах находящихся под санкциями западных стран банков-эквайеров.

Платежная система UnionPay заявила, что отказывается сотрудничать с попавшими под санкции российскими банками, опасаясь вторичных санкций США.

После выхода из России платежных систем Visa и MasterCard, а также японской платежной компании JCB и American Express, на рынке РФ по международным платежным системам осталась только UnionPay. Она работает в 180 странах, включая США и ЕС.