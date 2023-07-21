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21 июля 2023, 14:31 Читати українською

В течение недели сети АЗС повысили цены на топливо

За 14−21 июля розничные цены на бензины А-95 и А-95+ в среднем по стране выросли на 34 копейки и 37 копеек — 48,26 грн и 50,37 грн за литр соответственно. Дизтопливо прибавило 34 копейки — до 47,34 грн за литр. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

За 14−21 июля розничные цены на бензины А-95 и А-95+ в среднем по стране выросли на 34 копейки и 37 копеек — 48,26 грн и 50,37 грн за литр соответственно.
Фото: pixabay.com

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В частности, консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п.), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л:

  • бензин марки А-95 подорожал до 47 грн/л,
  • бензин А-92 — до 46 грн/л,
  • дизельное топливо — до 47 грн/л.

На 1 грн/л топливо подорожало на станциях государственной «Укрнафты». Так, стандартная «пятерка» теперь стоит 46,90 грн/л, А-95+ - 48,90 грн/л и дизтопливо — 45,90 грн/л.

Изменили стоимость горючего в сторону увеличения также БРСМ-Нафиа, U.GO, Ovis, Авантаж 7, Олас, RLS и другие.

Смена розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 21 июля, грн/л.

Напомним

Цены на топливо начали расти 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны. Так, за первые две недели июля средние цены выросли на 3−3,5 грн/л.

Источник: Минфин
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