Национальный банк 21 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина и увеличил лимиты заказов на некоторые банкноты. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.
НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции и увеличил лимиты для заказов на некоторые банкноты
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Новые памятные монеты и банкноты
- Памятная монета из серебра «Кузнец»;
- Памятная монета из серебра «Гутник»;
- Памятная монета из серебра «Кошнир»;
- Памятная монета из серебра «Гончар»;
- Памятная монета из серебра «Голодомор — геноцид украинского народа»;
- Памятная монета из серебра «Ковила украинская»;
- Памятная монета из серебра «Год Петуха»;
- Набор из трех монет из нейзильбера в сувенирной упаковке «Государственные символы Украины»;
- Ролик оборотных памятных монет номиналом 10 гривен «Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины» (в ролике 40 монет);
- Ролик оборотных памятных монет номиналом 10 гривен «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (в ролике 25 монет);
- Памятная банкнота номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко.
Увеличение лимитов для заказов
НБУ увеличил лимиты для заказов на следующие памятные банкноты:
- памятные банкноты номиналом 20 гривен «Помним! Не простим» в сувенирных упаковках от 1 шт. до 2 шт.;
- памятные банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды в конверте от 1 шт. до 5 шт.;
- памятные банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды в сувенирной упаковке от 1 шт. до 5 шт.
Где заказать
Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.
Источник: Минфин
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