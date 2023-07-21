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21 июля 2023, 14:00 Читати українською

НБУ пополнил ассортимент нумизматической продукции и увеличил лимиты для заказов на некоторые банкноты

Национальный банк 21 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина и увеличил лимиты заказов на некоторые банкноты. Об этом регулятор сообщил своим клиентам.

Национальный банк 21 июля пополнил ассортимент нумизматической продукции своего интернет-магазина и увеличил лимиты заказов на некоторые банкноты.
Фото: bank.gov.ua

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Новые памятные монеты и банкноты

  • Памятная монета из серебра «Кузнец»;
  • Памятная монета из серебра «Гутник»;
  • Памятная монета из серебра «Кошнир»;
  • Памятная монета из серебра «Гончар»;
  • Памятная монета из серебра «Голодомор — геноцид украинского народа»;
  • Памятная монета из серебра «Ковила украинская»;
  • Памятная монета из серебра «Год Петуха»;
  • Набор из трех монет из нейзильбера в сувенирной упаковке «Государственные символы Украины»;
  • Ролик оборотных памятных монет номиналом 10 гривен «Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины» (в ролике 40 монет);
  • Ролик оборотных памятных монет номиналом 10 гривен «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (в ролике 25 монет);
  • Памятная банкнота номиналом 20 гривен к 160-летию со дня рождения Ивана Франко.

Увеличение лимитов для заказов

НБУ увеличил лимиты для заказов на следующие памятные банкноты:

  • памятные банкноты номиналом 20 гривен «Помним! Не простим» в сувенирных упаковках от 1 шт. до 2 шт.;
  • памятные банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды в конверте от 1 шт. до 5 шт.;
  • памятные банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды в сувенирной упаковке от 1 шт. до 5 шт.

Где заказать

Заказать нумизматическую продукцию НБУ можно на официальном сайте интернет-магазина регулятора.

Источник: Минфин
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