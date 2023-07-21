Курс валют на 21 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В пятницу, 21 июля, курс доллара и евро на наличном рынке не изменился.

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В обменниках доллар подорожал на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 8 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,20, евро — 41,32−41,53 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,75−41,14 грн/евро.

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