ФРС запустила собственную платежную систему FedNow

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о запуске собственной системы мгновенных платежей FedNow. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно сообщению, банки и кредитные учреждения могут зарегистрироваться и использовать инструмент для мгновенного перевода денег своим клиентам 24/7.

«ФРС создала сервис FedNow, чтобы в ближайшие годы ежедневные платежи были быстрее и удобнее», — говорится в сообщении.

Глава ФРС отметил, что по мере того как все больше банков будут использовать этот новый инструмент, преимущества для частных лиц и компаний будут расширяться. Первые смогут незамедлительно получать зарплату, а вторые — мгновенный доступ к средствам после оплаты счета без задержек при обработке.

ФРС уточняет, что в настоящее время сервисом уже пользуются 35 банков и кредитных союзов, а также Бюро фискальной службы минфина США.

В будущем ФРС хочет сотрудничать с более чем 9000 банками и кредитными союзами по всей стране, чтобы сделать сервис более доступным. У ФРС есть и другие платежные сервисы — Fedwire и FedACH.