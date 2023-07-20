Приватбанк объяснил, в чем особенность вклада «Слава Героям»

По словам пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги, вклад «Слава Героям» имеет определенные особенности: возможность для клиента иметь только один такой вклад и то, что максимальная сумма вклада и пополнений не может превышать 500 тыс. грн.

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Что с процентами

По процентам по этому вкладу банк предоставил «Минфину» несколько тезисов:

Семья военного не может засчитать средства на этот вклад, потому что оформить вклад могут военнослужащие, получающие от государства целевые выплаты по зарплатным проектам в Приватбанке, то есть только сами военные.

Вложить или пополнить вклад на сумму более 500 тыс. клиент не может. В программном комплексе банка и мобильных приложениях настроено техническое ограничение таких операций

Банк не дает рекламы этих вкладов. Поэтому не очень понятно, где «заглавными буквами» [указана или не указана] обманчивая ставка по вкладу. На сайте указаны номинальные ставки для налогообложения. Это общебанковская практика. В сервисе «Калькулятор» есть ссылка на подробный вариант расчета с учетом удержания налогов.

Что касается размера процентной ставки. Вклад «Слава Героям» по сути своей является вкладом «до востребования». При этом процентная ставка на вклад 14% годовых сопоставима с предложениями многих банков на срочные вклады, которые нельзя забрать до истечения срока. Процентная ставка по схожим своим свойствам вкладу Приват-вклад составляет 2,5% годовых и это сознательная позиция банка на уважение наших защитников.

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Предыстория

Как писал «Минфин» в своем материале «Вкладчики бегут из Привата: почему так происходит и куда они идут», Приват стал банком, в котором с января по май произошел наибольший приток денег (+14,25 млрд грн). Прежде всего, это объясняется немалыми социальными выплатами, прежде всего военными. Но депозитная политика банка оставляет желать лучшего. И дело не только в уровне процентов, но и в продвижении, например, того же специального депозитного предложения для военных «Слава Героям».

«В рекламе этого депозита — заглавными буквами, как должно быть, — не указана очень весомая деталь по процентам. А именно: номинальная ставка в 14% (11,3% после налогообложения) начисляется не на всю сумму вклада героя, а лишь на 500 тыс. грн.

Остальные (более 500 тыс. грн) вообще не оплачиваются банком.