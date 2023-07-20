Центробанк Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июля 2023, 16:37 Читати українською

Центробанк Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — до 17,5% по сравнению с 15% ранее, говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета директоров банка. Это самый высокий уровень ставки с сентября 2021 года. В то же время, курс турецкой лиры продолжает падать, пишет Forbes.

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — до 17,5% по сравнению с 15% ранее, говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета директоров банка.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Совет директоров подтвердил намерения продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Регулятор пытается задать курс на замедление инфляции и стабилизировать инфляционные ожидания.

Как отмечается в сообщении, решения будут приниматься на предполагаемой основе и с учетом поступающих данных.

Курс лиры падает в доллар после решения регулятора. Пара доллар/лира по данным на 14.45 по Киеву торгуется на уровне 26,91 лиры против 26,78 лиры на закрытие предыдущей сессии, лира теряет около 0,5%.

Читайте: Инфляция в Турции в июне замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Напомним

22 июня Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых.

Решение существенно повысить ключевую ставку стало первым усилением денежно-кредитной политики с марта 2021 года и первым решением после назначения главой Ц Б Хафизе Гайе Эркана.

Она была назначена на должность в начале июня — через неделю после победы на президентских выборах Реджепа Эрдогана. Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic.

Эксперты ожидали, что такое решение может сигнализировать, что Эрдоган откажется от старого курса денежно-кредитной политики, спровоцировавшего рекордную инфляцию и обвал курса лиры.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AlexZerg и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами