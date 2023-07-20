Центробанк Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта — до 17,5% по сравнению с 15% ранее, говорится в пресс-релизе по итогам заседания Совета директоров банка. Это самый высокий уровень ставки с сентября 2021 года. В то же время, курс турецкой лиры продолжает падать, пишет Forbes.

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Что известно

Совет директоров подтвердил намерения продолжать ужесточение денежно-кредитной политики. Регулятор пытается задать курс на замедление инфляции и стабилизировать инфляционные ожидания.

Как отмечается в сообщении, решения будут приниматься на предполагаемой основе и с учетом поступающих данных.

Курс лиры падает в доллар после решения регулятора. Пара доллар/лира по данным на 14.45 по Киеву торгуется на уровне 26,91 лиры против 26,78 лиры на закрытие предыдущей сессии, лира теряет около 0,5%.

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Напомним

22 июня Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% годовых.

Решение существенно повысить ключевую ставку стало первым усилением денежно-кредитной политики с марта 2021 года и первым решением после назначения главой Ц Б Хафизе Гайе Эркана.

Она была назначена на должность в начале июня — через неделю после победы на президентских выборах Реджепа Эрдогана. Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic.

Эксперты ожидали, что такое решение может сигнализировать, что Эрдоган откажется от старого курса денежно-кредитной политики, спровоцировавшего рекордную инфляцию и обвал курса лиры.