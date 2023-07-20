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20 июля 2023, 16:10 Читати українською

Общая сумма ущерба инфраструктуре Украины достигает $150 миллиардов

Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением России, достигает $150 миллиардов. Об этом заявила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает «Укринформ».

Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением России, достигает $150 миллиардов.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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Ущерб инфраструктуре

«Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением России, уже сейчас достигает $150 миллиардов», — проинформировала она.

По словам Кондратюка, такие данные подготовили специалисты Киевской школы экономики.

Зампред ВР сообщила, что общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых и частные, и многоквартирные почти 158 тысяч.

Читайте: россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на $147,5 миллиарда — KSE Institute

«Количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов составляет 3000. Среди них более 1500 школ, почти 1000 садов, 538 заведений высшего образования», — акцентировала вице-спикер украинского парламента.

В то же время она подчеркнула, что россией разрушены или повреждены 806 объектов медицины, среди них 367 больниц и 344 амбулатории.

«Это не просто поражающие цифры, это разрушения, которые напрямую связаны с жизнью людей, которым теперь негде жить, негде учиться, негде лечиться», — резюмировала заместитель Председателя В Р.

Источник: Минфин
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