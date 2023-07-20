Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением России, достигает $150 миллиардов. Об этом заявила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает «Укринформ».
Общая сумма ущерба инфраструктуре Украины достигает $150 миллиардов
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Ущерб инфраструктуре
«Общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины полномасштабным вторжением России, уже сейчас достигает $150 миллиардов», — проинформировала она.
По словам Кондратюка, такие данные подготовили специалисты Киевской школы экономики.
Зампред ВР сообщила, что общее количество поврежденных или разрушенных жилых домов, среди которых и частные, и многоквартирные почти 158 тысяч.
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«Количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов составляет 3000. Среди них более 1500 школ, почти 1000 садов, 538 заведений высшего образования», — акцентировала вице-спикер украинского парламента.
В то же время она подчеркнула, что россией разрушены или повреждены 806 объектов медицины, среди них 367 больниц и 344 амбулатории.
«Это не просто поражающие цифры, это разрушения, которые напрямую связаны с жизнью людей, которым теперь негде жить, негде учиться, негде лечиться», — резюмировала заместитель
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