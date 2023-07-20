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20 июля 2023, 13:20 Читати українською

Правоохранители проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем

Правоохранители производят следственные действия на объектах, связанных со столичным Киевгорстроем. Об этом сообщил глава компании Игорь Кушнир в Facebook.

Правоохранители производят следственные действия на объектах, связанных со столичным Киевгорстроем.
Фото: Киевгорстрой

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«Помимо проверок, аудитов и комиссий сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстрой», — написал он.

По словам Кушнира, менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы.

«Отмечу, что компания работает исключительно в правовом поле, поэтому мы убеждены, что результаты как аудита, так и соответствующих расследований и проверок будут положительными. Уверен, что все будет хорошо», — добавил глава компании.

Кушнир также подчеркнул, что Киевгорстрой продолжает работу в штатном режиме и строительство продолжается.

Напомним

Киевгорстрой — крупнейший застройщик столицы, его основной акционер — территориальная община Киева в лице Департамента коммунальной собственности КГГА с долей 80%.

«Минфин» писал, что в мае 2023 года Киевский городской совет назначил проверку компании в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info, в котором утверждается, что землю Киевгорстроя в Козине, на которой раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и окружение Игоря Кушнира.

Также недавно журналисты Bihus.info выяснили, что компания жены Кушнира в 2019—2020 годах приобрела французскую фирму, на которую оформлена вилла на Лазурном побережье ориентировочной стоимостью в 20 млн евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
20 июля 2023, 14:01
#
Як можна проводити обшуки в одному з стовпів коррупції столиці?! Зовсім страх втратили…
Хіба що для створення видимості.
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