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20 июля 2023, 12:58 Читати українською

Цены на газ в Европе снизились до $300 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе 20 июля после открытия торгов снизились на 3,8% - до $300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает отраслевое издание enkorr.

Биржевые цены на газ в Европе 20 июля после открытия торгов снизились на 3,8% - до $300 за тысячу кубометров.
Фото: inlviv.in.ua

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Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе хаба, расположенному в Нидерландах, открыли торги на уровне $299,8 (-4%). По состоянию на 9:11 по киевскому времени их стоимость составила $300,3 (-3,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — $312,3 за тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже $300 за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны 2022 года — $3892.

Стоимость газа на европейской бирже уменьшалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах Евросоюза, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Напомним

«Минфин» писал, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно снизило свои прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 годы.

Источник: Минфин
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