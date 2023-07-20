Курс валют на 20 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 20 июля, курс доллара на наличном рынке не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,35−41,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,99−41,39 грн/евро.

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