США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Новый пакет военной помощи Украине от США на $1,3 миллиарда. Что туда войдет
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Что войдет в пакет
- 4 зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы к ним;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- ракеты с оптической наводкой TOW;
- БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные системы и выявление средств радиоэлектронной борьбы.
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Кроме того, в пакет также вошли 150 бензовозов, 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования, 50 тактических автомобилей для возврата оборудования, оборудования для обеспечения безопасности портов и гаваней, тактические системы защищенной связи, а также поддержка обучения, технического обслуживания и поддержка. трудоспособности.
Источник: Минфин
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