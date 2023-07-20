Новый пакет военной помощи Украине от США на $1,3 миллиарда. Что туда войдет

Кроме того, в пакет также вошли 150 бензовозов, 115 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования, 50 тактических автомобилей для возврата оборудования, оборудования для обеспечения безопасности портов и гаваней, тактические системы защищенной связи, а также поддержка обучения, технического обслуживания и поддержка. трудоспособности.