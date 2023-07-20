Евро потерял 14 копеек. Курс НБУ

20 июля европейская валюта подешевела на 14 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 41,01 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

19 июля НБУ установил официальный курс на уровне 41,15 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке, а в продаже не изменилось.

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