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19 июля 2023, 19:47 Читати українською

Рекордный случай незаконного обогащения: у бывшего военкома Одессы обнаружили активы на 188 миллионов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило у бывшего руководителя Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова необоснованные активы общей стоимостью 188 млн грн. Об этом на брифинге сообщил глава НАПК Александр Новиков, передает Бизнес.Цензор.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило у бывшего руководителя Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова необоснованные активы общей стоимостью 188 млн грн.
Фото: censor.net

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По его словам, это фактически рекордный вывод об установлении фактов незаконного обогащения.

«Даже только один объект, купленный у Испании на маму этим человеком, стоит 3 млн 700 тыс. евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно находилась под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро», — отметил Новиков.

Он уточнил, что согласно предоставленным Борисовым пояснениям, эти средства он якобы получил путем предоставления ссуд, общая сумма которых составляет $4 млн 200 тыс.

«Это ссуды, предоставленные разными предпринимателями, один из них — совладелец клуба „Ибица“, например, на миллион долларов дал военкому одесский заем», — рассказал глава НАПК.

В то же время Новиков заявил, что в деятельности одесского подразделения были установлены факты организации целых каналов незаконного выезда за границу.

Он добавил, что НАПК уже сегодня пошлет обоснованный вывод о незаконном обогащении Борисова правоохранителям.

«Все эти материалы будут направлены правоохранительным органам. Надеемся, что ДБР, занимающееся расследованием этих фактов, быстро проведет расследование и направит дело в суд», — отметил Новиков.

Он добавил, что инициирована проверка образа жизни 100%, всего руководящего состава территориальных центров комплектования.

Напомним

Ранее журналисты подтвердили, что семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье виллу и другие объекты недвижимости, а также целый ряд элитных автомобилей общей стоимостью не менее $4,5 млн.

Источник: Минфин
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