Цены на новое жилье в Ужгороде выросли на 75%

Цены на первичную недвижимость Ужгорода выросли на 75%, спрос увеличился вдвое по сравнению с февралем 2022 года. Ужгород стал одним из самых активных украинских городов в развитии первичного рынка жилья и ипотечного кредитования. Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на данные совместного исследования портала новостроек ЛУН и «Глобус Банка».

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«Ужгород входит в тройку регионов с наибольшим ростом средней минимальной цены в новостройках: с начала военной агрессии она увеличилась на 75% в гривне. По этому показателю лидирует Львов, где средняя минимальная цена 1 кв. м выросла на 79%, на втором месте — Ивано-Франковск с приростом 78%.

Для сравнения: в Киеве средняя минимальная цена прибавила лишь 33%, что сравнимо с ростом курса доллара", — сообщила директор по развитию бизнеса в ЛУН Елена Унаньян.

Стоимость жилья в Ужгороде на стадии строительства варьируется от $650/кв. м до $2300 кв. м, стоимость уже построенных объектов — $900−3200/кв. м.

По словам Унаньян, на июль 2023 года посещаемость портала ЛУН Закарпатьем выросла почти вдвое по сравнению со средними показателями посещаемости до полномасштабного вторжения россии в Украину.

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В исследовании констатируется, что Закарпатье — это лидер по возобновлению работ на стройках и продажах квартир в объектах, начатых до войны — соответственно 96% и 98% ЖК.

К началу июля в Ужгороде в продаже или бронировании находились 50 жилых комплексов. Из них 40 ЖК частично или полностью планируется сдать в 2023—2025 годах.

Строительство после войны

Кроме того, Закарпатская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством ЖК, строительство которых начато после 24 февраля 2022 года. Лидером по этому показателю является Львов, где открыта продажа в 52 ЖК, на втором месте — Тернополь (25 ЖК), третье место разделили между собой Ужгород, Ивано-Франковск и Киевская область (без учета Киева) — по 16 новых ЖК.

Около 30% всех ужгородских новостроек относятся к низкоэтажной застройке (до пяти этажей), 11% - это ЖК на 11−16 этажей, а большинство объектов (57%) — это дома на 6−9 этажей.