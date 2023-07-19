В среду, 19 июля, пять стран-членов ЕС совместно обратятся в блок с просьбой продлить запрет импорта украинского зерна после крайнего срока 15 сентября, чтобы избежать серьезных сбоев на рынке, сообщил Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Пять стран снова будут просить ЕС продлить запрет на ввоз украинского зерна
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Что известно
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна для компенсации понижения экспорта через черноморские порты страны после российского вторжения.
Евросоюз в мае разрешил пяти странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС. Этот запрет должен завершиться 15 сентября.
Надь заявил, что пять стран будут просить сохранить этот запрет на импорт четырех украинских товаров: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. При этом транзитные поставки продолжаются.
Однако он сказал, что они также обсудят вариант, когда страны могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.
«Мы собираемся в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября», — сказал Надь.
Он отметил, что в Венгрии еще не начался сбор кукурузы и подсолнечника, а украинское зерно еще осталось на складах.
Министр сказал, что большинство из пяти членов придерживаются мнения, что запрет должен оставаться в силе до 31 декабря, и Венгрия также поддержала это решение.
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