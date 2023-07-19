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19 июля 2023, 17:01 Читати українською

Пять стран снова будут просить ЕС продлить запрет на ввоз украинского зерна

В среду, 19 июля, пять стран-членов ЕС совместно обратятся в блок с просьбой продлить запрет импорта украинского зерна после крайнего срока 15 сентября, чтобы избежать серьезных сбоев на рынке, сообщил Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

В среду, 19 июля, пять стран-членов ЕС совместно обратятся в блок с просьбой продлить запрет импорта украинского зерна после крайнего срока 15 сентября, чтобы избежать серьезных сбоев на рынке, сообщил Reuters министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноБолгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна для компенсации понижения экспорта через черноморские порты страны после российского вторжения.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия стали альтернативными транзитными маршрутами для украинского зерна для компенсации понижения экспорта через черноморские порты страны после российского вторжения.

Евросоюз в мае разрешил пяти странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, позволив при этом транзит таких грузов на экспорт в другие страны, в том числе в другие страны ЕС. Этот запрет должен завершиться 15 сентября.

Надь заявил, что пять стран будут просить сохранить этот запрет на импорт четырех украинских товаров: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. При этом транзитные поставки продолжаются.

Однако он сказал, что они также обсудят вариант, когда страны могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.

«Мы собираемся в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября», — сказал Надь.

Он отметил, что в Венгрии еще не начался сбор кукурузы и подсолнечника, а украинское зерно еще осталось на складах.

Министр сказал, что большинство из пяти членов придерживаются мнения, что запрет должен оставаться в силе до 31 декабря, и Венгрия также поддержала это решение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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financialGenius
financialGenius
19 июля 2023, 19:10
#
В этом вся помощь Польши и проявляется … на словах и по телевизору только , поэтому все потихоньку в Германию перебираются …
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