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19 июля 2023, 15:27 Читати українською

Украинцам объяснили задержки выделения грантов на собственный бизнес

Задержки с рассмотрением заявок на получение от государства микрогрантов на сумму до 250 000 грн. для начала или развития уже действующего бизнеса связаны с установленной процедурой их рейтингования. Об этом сообщает Государственная служба занятости, распределяющая гранты.

Задержки с рассмотрением заявок на получение от государства микрогрантов на сумму до 250 000 грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Так, по представлению большого количества заявлений на получение микрогрант в пределах одного периода, Государственный центр занятости принимает решение с учетом рейтинга заявок.

«То есть решение о предоставлении гранта принимается по тем заявкам, которые набрали максимальное количество баллов в этом периоде. Если же количество принятых решений в текущей волне превышает определенный для нее размер финансирования, то такие заявления автоматически переходят на рассмотрение к следующему периоду», — говорится в сообщении.

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Следовательно, принятие решения по таким заявкам будет производиться в последующих периодах, в пределах конечного срока действия программы, без повторной их оценки.

«Такая ситуация временная и сложилась в результате большого количества желающих, ведь в течение года действия программы все больше людей убеждаются в действенности этого правительственного проекта», — отметили в Службе занятости.

Источник: Минфин
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