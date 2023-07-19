Продажи автомобилей в ЕС в июне выросли на 17,8%

В июне 2023 года продажи автомобилей в Европейском союзе выросли на 17,8%, составив 1,045 млн единиц по сравнению с 887,071 тыс. в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В мае европейский рынок новых автомобилей увеличился на 18,5%. Продажи авто в ЕС растут одиннадцатый месяц подряд.

Рост продаж автомобилей был зафиксирован во всех странах ЕС, кроме Венгрии (-1,4%).

Все крупнейшие рынки ЕС показали уверенные темпы роста продаж в прошлом месяце:

В Германии продажи увеличились на 24,8%,

в Испании — на 13,3%,

во Франции — на 11,5%,

в Италии — на 9,1%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в июне увеличилось на 18,7% — до 1,266 млн.

Автопроизводители

Автопроизводители увеличили продажи авто в июне 2023 года следующим образом:

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС выросли на 26,3%,

Renault Group — на 1,7%,

Hyundai Group — на 4,8%,

Toyota Group — на 10%,

Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) — на 16%,

Mercedes-Benz — на 6,6%,

Ford Motor — на 25,3%.

При этом реализация автомобилей группы Stellantis уменьшилась на 1,3%, Honda — на 32,6%.

Читайте также: Количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое. Самые популярные авто

Продажи электрокаров

Американский производитель электромобилей Tesla в июне продал в ЕС 34 824 машины против 12 977 годом ранее.

В целом реализация электромобилей в Евросоюзе в июне выросла в 1,7 раза — до 158 252 штук.

Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке увеличилась до 15,1% по сравнению с 10,7% годом ранее, впервые превысив долю автомобилей с дизельными двигателями (13,4%).