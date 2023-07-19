В июне 2023 года продажи автомобилей в Европейском союзе выросли на 17,8%, составив 1,045 млн единиц по сравнению с 887,071 тыс. в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).
Продажи автомобилей в ЕС в июне выросли на 17,8%
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В мае европейский рынок новых автомобилей увеличился на 18,5%. Продажи авто в ЕС растут одиннадцатый месяц подряд.
Рост продаж автомобилей был зафиксирован во всех странах ЕС, кроме Венгрии (-1,4%).
Все крупнейшие рынки ЕС показали уверенные темпы роста продаж в прошлом месяце:
- В Германии продажи увеличились на 24,8%,
- в Испании — на 13,3%,
- во Франции — на 11,5%,
- в Италии — на 9,1%.
Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в июне увеличилось на 18,7% — до 1,266 млн.
Автопроизводители
Автопроизводители увеличили продажи авто в июне 2023 года следующим образом:
- Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС выросли на 26,3%,
- Renault Group — на 1,7%,
- Hyundai Group — на 4,8%,
- Toyota Group — на 10%,
- Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) — на 16%,
- Mercedes-Benz — на 6,6%,
- Ford Motor — на 25,3%.
При этом реализация автомобилей группы Stellantis уменьшилась на 1,3%, Honda — на 32,6%.
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Продажи электрокаров
Американский производитель электромобилей Tesla в июне продал в ЕС 34 824 машины против 12 977 годом ранее.
В целом реализация электромобилей в Евросоюзе в июне выросла в 1,7 раза — до 158 252 штук.
Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке увеличилась до 15,1% по сравнению с 10,7% годом ранее, впервые превысив долю автомобилей с дизельными двигателями (13,4%).
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