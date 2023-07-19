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19 июля 2023, 14:23 Читати українською

Продажи автомобилей в ЕС в июне выросли на 17,8%

В июне 2023 года продажи автомобилей в Европейском союзе выросли на 17,8%, составив 1,045 млн единиц по сравнению с 887,071 тыс. в июне прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В июне 2023 года продажи автомобилей в Европейском союзе выросли на 17,8%, составив 1,045 млн единиц по сравнению с 887,071 тыс.

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В мае европейский рынок новых автомобилей увеличился на 18,5%. Продажи авто в ЕС растут одиннадцатый месяц подряд.

Рост продаж автомобилей был зафиксирован во всех странах ЕС, кроме Венгрии (-1,4%).

Все крупнейшие рынки ЕС показали уверенные темпы роста продаж в прошлом месяце:

  • В Германии продажи увеличились на 24,8%,
  • в Испании — на 13,3%,
  • во Франции — на 11,5%,
  • в Италии — на 9,1%.

Количество новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в июне увеличилось на 18,7% — до 1,266 млн.

Автопроизводители

Автопроизводители увеличили продажи авто в июне 2023 года следующим образом:

  • Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС выросли на 26,3%,
  • Renault Group — на 1,7%,
  • Hyundai Group — на 4,8%,
  • Toyota Group — на 10%,
  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) — на 16%,
  • Mercedes-Benz — на 6,6%,
  • Ford Motor — на 25,3%.

При этом реализация автомобилей группы Stellantis уменьшилась на 1,3%, Honda — на 32,6%.

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Продажи электрокаров

Американский производитель электромобилей Tesla в июне продал в ЕС 34 824 машины против 12 977 годом ранее.

В целом реализация электромобилей в Евросоюзе в июне выросла в 1,7 раза — до 158 252 штук.

Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке увеличилась до 15,1% по сравнению с 10,7% годом ранее, впервые превысив долю автомобилей с дизельными двигателями (13,4%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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parseval
parseval
19 июля 2023, 15:43
#
Сдихались кілька млн бу авто кудись?
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