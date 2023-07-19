ЕС планирует создать фонд на 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины — Politico

Европейский Союз готовит предложение о создании специального фонда для поддержки украинской армии на следующие четыре года в объеме до 20 млрд евро. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на пятерых информированных дипломатов.

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Предполагается, что будущий фонд будет компенсировать государствам-членам расходы на закупку и передачу Украине боеприпасов, ракет и танков, а также финансировать обучение украинских военнослужащих.

Хотя через Европейский фонд мира Евросоюза и так оказывает аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Кроме того, объем фонда быстро иссякает, и только недавно его пришлось увеличивать.

Новое предложение по военному финансированию страны ЕС получили для ознакомления в понедельник. Министры иностранных дел ЕС рассмотрят ее в четверг во время встречи в Брюсселе.

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По словам двух дипломатов, Брюссель стремится утвердить предложение к осени.

Она является частью более широких усилий ЕС, направленных на демонстрацию долгосрочной поддержки Украины — среди прочего предложенных внешнеполитическим ведомством Евросоюза «гарантий безопасности».

Также новый фонд военной поддержки дополнит предложение ЕС о выделении 50 миллиардов евро на невоенную помощь Украине в период между 2024 и 2027 годами.