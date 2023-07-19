Курс валют на 19 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 19 июля, курс доллара на наличном рынке не изменился. Евро подорожал на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже снизился на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,30 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,39−41,59 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,00−41,41 грн/евро.

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