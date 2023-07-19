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19 июля 2023, 10:10 Читати українською

Госслужба занятости назвала актуальные вакансии на рынке труда и кто получает больше всего

В Украине на рынке труда больше всего наблюдается спрос на такие вакансии как продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам. Больше всего работников ищут в Киеве и области, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

В Украине на рынке труда больше всего наблюдается спрос на такие вакансии как продавец-консультант, водитель и менеджер по продажам.
Фото: epravda.com.ua

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Рынок труда

«Тенденции, складывающиеся на рынке труда в текущем году, свидетельствуют о постепенном возобновлении малого и среднего бизнеса и росте деловой активности прежде всего в тех отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны.

Одним из маркеров, наиболее характеризующих наличие указанных выше процессов, является рост спроса на работников соответствующих профессий", — говорится в сообщении.

Топ профессий по количеству имеющихся вакансий

  • продавец-консультант — 15 323 вакансий;
  • водитель — 8 409;
  • менеджер по продажам — 7 350.

Также в первую десятку вошли бухгалтер, повар, инженер, врач, грузчик, швея и фармацевт.

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Кто получает больше всего

«Максимальный размер заработной платы в предложенных вакансиях составляет: продавец-консультант — 100 тыс. грн; менеджер по продажам — 275 тыс. грн; водитель — 120 тыс. грн; бухгалтер — 107,5 тыс. грн; повар — 115 тыс. грн; инженер — 140 тыс. грн; врач — 100 тыс. грн; грузчик — 35 тыс. грн; швея — 54 тыс. грн; фармацевт — 64 тыс. грн», — добавляют в госцентре.

Что касается вакансий, которые работодатели представляют в Государственную службу занятости, наибольшее количество зарегистрировано в г. Киев, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Кого ищут чаще всего

  • квалифицированных рабочих с инструментом — 21%;
  • рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16%;
  • работников сферы торговли и услуг — 15%.

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. гривен.

Также в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например: специалист по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн, инженер-программист — 90 тыс. грн, литейщик металлов и сплавов — 70 тыс. грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
oleg179
oleg179
19 июля 2023, 11:16
#
Водій 120k ?
+
0
mixerhack
mixerhack
19 июля 2023, 11:24
#
Я так понял это в год?)))
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