Малая приватизация пополнила госбюджет на 2 миллиарда за полугодие

Госбюджет с начала 2023 года получил 2 млрд грн от приватизации госимущества, при этом треть, а именно 683,7 млн, поступила в июне. Об этом сообщила пресс-служба председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксоланы Подласой, пишет Forbes.ua.

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Пополнение бюджета

Больше всего поступило средств от приватизации таких объектов: здания гостиницы «Эрмитаж» — 311 млн грн, ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — 210 млн грн, Усть-Дунайский порт — 201 млн грн, Сторонибабский спиртзавод — 142 млн грн, ЕМК ГП «Электронмаш» — 120,8 млн грн, гостиница «Власта» — 115 млн грн.

За первое полугодие 2023 года поступления от приватизации в общий фонд госбюджета достигли 1,8 млрд грн, что больше на 73,3% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и в 6,1 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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Поступления от приватизации идут на покрытие дефицита госбюджета и направляются исключительно на нужды национальной безопасности и обороны, отмечается в сообщении

Напомним

Малая приватизация возобновилась в Украине в сентябре 2022-го после того, как Верховная Рада упростила ее условия.