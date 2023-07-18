Рост цен на продукты питания сократился до минимума — Институт аграрной экономики

В июне 2023 года потребительские цены на продукты питания выросли по сравнению с маем на 0,1 %. Это наименьший уровень роста с начала года, который в первые три месяца составлял 1,4−2,3%, в апреле — 0,3%, а в мае — 0,9%, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах Причина торможения цен По его словам, торможение темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет падения их уровня на яйца (-4,1% к маю), подсолнечное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%). и хлебопродукты (-0,6%), молоко и сыры (-0,5%) и масло (-0,1%). Читайте: Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

Сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия снижение цен в мае на 0, 2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Также остановилось снижение цен на сахар (-0,4% в мае), сообщил ученый.

Последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания позволяют ожидать их снижения в целом уже в июле.

Однако удорожание электроэнергии и горючего с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства, подытожил Юрий Лупенко.