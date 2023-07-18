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18 июля 2023, 18:15 Читати українською

Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми — глава МВФ

Глобальная экономическая активность замедляется, особенно в производственном секторе и среднесрочные перспективы роста остаются слабыми. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева финансовым лидерам стран «Большой 20» (G20), сообщает Reuters.

Глобальная экономическая активность замедляется, особенно в производственном секторе и среднесрочные перспективы роста остаются слабыми.
Фото: ndtv.com

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Выступая перед министрами финансов G20 и руководителями центральных банков в западном индийском штате Гуджарат, Георгиева заявила, что разногласия в экономическом состоянии стран вызывают постоянную обеспокоенность.

По ее словам, инфляция наконец-то начала снижаться, хотя «общая инфляция все еще слишком высока, а базовая инфляция остается стабильной, несмотря на значительное усиление монетарной политики».

Однако инфляция может оставаться высокой дольше и потребует еще большей жесткости политики, предупредила она.

«Хотя есть прогресс, работа еще не завершена — денежно-кредитная политика должна продолжать курс. Преждевременное празднование может перевернуть тяжелые успехи, достигнутые до сих пор в процессе снижения инфляции».

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Георгиева заявила, что снижение инфляции было главным приоритетом для стран вместе с восстановлением фискальных буферов и реформами, направленными на рост.

«Чтобы поддержать эти реформаторские усилия, Фонд также расширит свою работу по мобилизации внутренних ресурсов, улучшению качества расходов страны, созданию глубоких рынков капитала и улучшению среды для частных инвестиций — как внутренних, так и иностранных», — сказала она.

Источник: Минфин
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