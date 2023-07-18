У местных бюджетов могут забрать НДФЛ с доходов военных — СМИ

По данным источников ЭП в парламенте, депутаты действительно обсуждают инициативы, которые могут изъять у местных бюджетов избыточные доходы.

Отмечается, что эти излишки образовались в бюджетах органов местного самоуправления благодаря войне.

«Речь идет о том, чтобы перечислять налоги с доходов военнослужащих в государственный бюджет в полном объеме», — объясняется в статье.

Напомним

В первом полугодии 22,9% доходов бюджетов местных общин составляют налоги с денежного довольствия военных.