В Верховной Раде обсуждается возможность привлечения избыточных средств местных бюджетов в государственный. Об этом говорится в статье ЭП.
У местных бюджетов могут забрать НДФЛ с доходов военных — СМИ
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По данным источников ЭП в парламенте, депутаты действительно обсуждают инициативы, которые могут изъять у местных бюджетов избыточные доходы.
Отмечается, что эти излишки образовались в бюджетах органов местного самоуправления благодаря войне.
«Речь идет о том, чтобы перечислять налоги с доходов военнослужащих в государственный бюджет в полном объеме», — объясняется в статье.
Напомним
В первом полугодии 22,9% доходов бюджетов местных общин составляют налоги с денежного довольствия военных.
Источник: Минфин
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