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18 июля 2023, 16:16 Читати українською

«Дия» запустила бета-тест заявления на компенсацию за разрушенное жилье

С 18 июля в «Дие» запустили бета-тестирование услуги подачи заявления на получение компенсаций за разрушенное в результате войны жилье. Оно касается жителей Бородянки и Мощуна, что на Киевщине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .

С 18 июля в «Дие» запустили бета-тестирование услуги подачи заявления на получение компенсаций за разрушенное в результате войны жилье.

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Бета-тест

«Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги „єВідновлення“. Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в Дие и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома», — подчеркнул он.

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Кто может зарегистрироваться

  • украинцы, имеющие разрушенный дом в с. Мощун или пгт Бородянка Киевской области;
  • кто, предварительно направил заявление о разрушенном имуществе в «Дию»;
  • единственный владелец жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);
  • имеет верифицированный налоговый номер (РНОКПП);
  • достигли 18 лет.

«После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине», — подчеркнул Федоров.

Также, по его словам, продолжается работа над расширением «єВідновлення» для имущества на временно оккупированных территориях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
financialGenius
financialGenius
18 июля 2023, 16:54
#
В этом всем понравилось подконтрольных Украине , а населению к примеру с Мариуполя, что делать ?
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