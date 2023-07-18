«Дия» запустила бета-тест заявления на компенсацию за разрушенное жилье

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Бета-тест

«Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги „єВідновлення“. Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в Дие и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома», — подчеркнул он.

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Кто может зарегистрироваться

украинцы, имеющие разрушенный дом в с. Мощун или пгт Бородянка Киевской области;

кто, предварительно направил заявление о разрушенном имуществе в «Дию»;

единственный владелец жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);

имеет верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

достигли 18 лет.

«После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине», — подчеркнул Федоров.

Также, по его словам, продолжается работа над расширением «єВідновлення» для имущества на временно оккупированных территориях.