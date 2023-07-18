С 18 июля в «Дие» запустили бета-тестирование услуги подачи заявления на получение компенсаций за разрушенное в результате войны жилье. Оно касается жителей Бородянки и Мощуна, что на Киевщине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .
«Дия» запустила бета-тест заявления на компенсацию за разрушенное жилье
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Бета-тест
«Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги „єВідновлення“. Украинцы, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, смогут подать заявление в Дие и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома», — подчеркнул он.
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Кто может зарегистрироваться
- украинцы, имеющие разрушенный дом в с. Мощун или пгт Бородянка Киевской области;
- кто, предварительно направил заявление о разрушенном имуществе в «Дию»;
- единственный владелец жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);
- имеет верифицированный налоговый номер (РНОКПП);
- достигли 18 лет.
«После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине», — подчеркнул Федоров.
Также, по его словам, продолжается работа над расширением «єВідновлення» для имущества на временно оккупированных территориях.
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