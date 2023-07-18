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18 июля 2023, 15:15 Читати українською

Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в рф

Япония планирует усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе подержанных, в рамках дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на источники.

Япония планирует усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе подержанных, в рамках дополнительных санкций против России.
Фото: freepik.com

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Правительство Японии планирует до конца июля утвердить изменения в Порядок контроля за экспортной деятельностью, который основывается на Законе о валюте и внешней торговле. Ожидается, что более жесткие ограничения вступят в силу в начале августа.

Стоит отметить, что с апреля 2022 года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 6 млн иен ($33 780). В этот раз, кроме бензиновых и дизельных автомобилей с рабочим объемом более 1900 куб.см, под запрет попадут все гибридные транспортные средства, электромобили и электромобили.

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Согласно статистике торговли Министерства финансов, стоимость экспорта из Японии в Россию в 2022 году составила около 600 млрд иен ($3,4 млрд), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 000 подержанных автомобилей составляли четверть общей стоимости экспорта из Японии стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Александр Агафонов
Александр Агафонов
18 июля 2023, 15:39
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Пусть японцы вообще запретят любой экспорт автомобилей в педерацию.
Дальний Восток будет на раздроченном ВАЗовском говне ездить.
А японские автомобили вместо кацапии можно отправлять в Кыргызстан, Казахстан и другие нормальные страны…
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