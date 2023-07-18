Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в рф

Япония планирует усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе подержанных, в рамках дополнительных санкций против России. Об этом сообщает Yomiuri со ссылкой на источники.

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Правительство Японии планирует до конца июля утвердить изменения в Порядок контроля за экспортной деятельностью, который основывается на Законе о валюте и внешней торговле. Ожидается, что более жесткие ограничения вступят в силу в начале августа.

Стоит отметить, что с апреля 2022 года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 6 млн иен ($33 780). В этот раз, кроме бензиновых и дизельных автомобилей с рабочим объемом более 1900 куб.см, под запрет попадут все гибридные транспортные средства, электромобили и электромобили.

Читайте также: Санкции ЕС против россии: Швейцария лишь частично присоединилась

Согласно статистике торговли Министерства финансов, стоимость экспорта из Японии в Россию в 2022 году составила около 600 млрд иен ($3,4 млрд), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 000 подержанных автомобилей составляли четверть общей стоимости экспорта из Японии стоимостью около 250 млрд иен ($1,8 млрд).