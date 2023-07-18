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18 июля 2023, 14:19 Читати українською

Проезд в Киеве должен быть 30 гривен, но проще сделать его бесплатным — КГГА

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 30 грн., но у него столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным. Об этом заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор в интервью LIGA.net.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 30 грн., но у него столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

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«Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн — это та стоимость проезда, которая бы давала развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным».

И, наверное, мы до этого дойдем. У нас только льготников больше 50% пассажиров. В конце концов мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", — сказал Кандыбор.

Он также добавил, что в таком случае потребуется «масштабная стратегия, понимание, благодаря чему мы будем его компенсировать».

«Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом», — заявил Кандыбор.

Пока о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве речь не идет.

«В ближайшее время и в условиях войны — нет», — добавил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2023, 14:37
#
Правильно! Давно пора, вообще, из своих наблюдений, коренные киевляне (3 — 5 поколение и дальше) давно выехали за город или вообще свалили с Украины, ну конечно осталась кучка «маргиналов» которые просто не хотят сьезжать с центра города и говорят — где родился там и умру… (есть у меня пару таких знакомых) Очень мало осталось жить в этом «обновленном городе».
Ну и соответственно основная масса это приезжие из района, области и других частей Украины. По факту квартира сьемная, родители торгуют салом или овощами оплачивают своему «дитяти» все «городские кайфы». поэтому проезд в транспорте должен рассчитываться из средней цены килограмма сала, или сезонно -помидоров, огурцов.
+
0
wijamit390
wijamit390
18 июля 2023, 14:37
#
Поэтому сделаем 60
+
0
Strangers
Strangers
18 июля 2023, 14:50
#
В Прибалтике бесплатно!
+
0
locustsucol
locustsucol
18 июля 2023, 16:52
#
«В Прибалтике» може написати тільки мешканець ссср чи російянин, але ніколи естонець, латиш, чи литовець.
+
+43
yarg
yarg
18 июля 2023, 14:58
#
Льгопота сжирает страну. 10 лет уже об єтом говорю… но она побеждает :(
все эти «коренные киевляне» с корочками «чернобыльца» , «внука войны» и «ветерана труда 4 разряда»…
+
+30
Бедный папа
Бедный папа
18 июля 2023, 15:10
#
«коренные киевляне» это какая-то отдельная каста типа «коренных масквичей» только выросшая в гостинках на окраинах ДВРЗ?
Ни разу не слышал «коренной ирпенец», «коренной обуховчанин».
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