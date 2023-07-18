Проезд в Киеве должен быть 30 гривен, но проще сделать его бесплатным — КГГА

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 30 грн., но у него столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным. Об этом заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор в интервью LIGA.net.

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«Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн — это та стоимость проезда, которая бы давала развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным».

И, наверное, мы до этого дойдем. У нас только льготников больше 50% пассажиров. В конце концов мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", — сказал Кандыбор.

Он также добавил, что в таком случае потребуется «масштабная стратегия, понимание, благодаря чему мы будем его компенсировать».

«Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом», — заявил Кандыбор.

Пока о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве речь не идет.

«В ближайшее время и в условиях войны — нет», — добавил он.