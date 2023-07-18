Стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 30 грн., но у него столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным. Об этом заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор в интервью LIGA.net.
Проезд в Киеве должен быть 30 гривен, но проще сделать его бесплатным — КГГА
► Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн — это та стоимость проезда, которая бы давала развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным».
И, наверное, мы до этого дойдем. У нас только льготников больше 50% пассажиров. В конце концов мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", — сказал Кандыбор.
Он также добавил, что в таком случае потребуется «масштабная стратегия, понимание, благодаря чему мы будем его компенсировать».
«Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, их же нужно заполнить коммунальным транспортом», — заявил Кандыбор.
Пока о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве речь не идет.
«В ближайшее время и в условиях войны — нет», — добавил он.
Комментарии - 6
Ну и соответственно основная масса это приезжие из района, области и других частей Украины. По факту квартира сьемная, родители торгуют салом или овощами оплачивают своему «дитяти» все «городские кайфы». поэтому проезд в транспорте должен рассчитываться из средней цены килограмма сала, или сезонно -помидоров, огурцов.
все эти «коренные киевляне» с корочками «чернобыльца» , «внука войны» и «ветерана труда 4 разряда»…
Ни разу не слышал «коренной ирпенец», «коренной обуховчанин».