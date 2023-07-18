Теперь отправить посылки и документы из Чехии в Украину можно с помощью курьеров Nova Post. Клиенты могут вызвать курьера по любому чешскому адресу. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
Новая почта в Чехии запустила курьерский забор. Как отправить посылку с адреса
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Подробности
К отправке принимаются документы и посылки весом до 30 кг. Услуга действует на всей территории Чехии, а стоимость вызова курьера составляет 128 грн (80 CZK), которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.
Как заказать услугу адресного забора
Чтобы заказать услугу адресного забора в Чехии, необходимо:
- Просмотреть список запрещенных к отправке вещей: https://novapost.com/ru-cz/international/forbidden-items
- Подготовить и упаковать вещи в коробку.
- Заполнить заявку на вызов курьера: это можно сделать в мобильном приложении Nova Post, в Бизнес-кабинете, на сайте https://novapost.com/ru-cz/international/courier-call.
- Оплатить доставку онлайн.
- Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера на забор.
- Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку.
Важно: курьер не проверяет содержимое упакованной отправки. Однако если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты, или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель.
Время работы
Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.
Напомним
«Минфин» писал, что Новая почта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии.
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