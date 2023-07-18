Новая почта в Чехии запустила курьерский забор. Как отправить посылку с адреса

Теперь отправить посылки и документы из Чехии в Украину можно с помощью курьеров Nova Post. Клиенты могут вызвать курьера по любому чешскому адресу. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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Подробности

К отправке принимаются документы и посылки весом до 30 кг. Услуга действует на всей территории Чехии, а стоимость вызова курьера составляет 128 грн (80 CZK), которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.

Как заказать услугу адресного забора

Чтобы заказать услугу адресного забора в Чехии, необходимо:

Просмотреть список запрещенных к отправке вещей: https://novapost.com/ru-cz/international/forbidden-items Подготовить и упаковать вещи в коробку. Заполнить заявку на вызов курьера: это можно сделать в мобильном приложении Nova Post, в Бизнес-кабинете, на сайте https://novapost.com/ru-cz/international/courier-call. Оплатить доставку онлайн. Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера на забор. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку.

Важно: курьер не проверяет содержимое упакованной отправки. Однако если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты, или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель.

Время работы

Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии.