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18 июля 2023, 13:36 Читати українською

Новая почта в Чехии запустила курьерский забор. Как отправить посылку с адреса

Теперь отправить посылки и документы из Чехии в Украину можно с помощью курьеров Nova Post. Клиенты могут вызвать курьера по любому чешскому адресу. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Теперь отправить посылки и документы из Чехии в Украину можно с помощью курьеров Nova Post.
Фото: Новая почта

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Подробности

К отправке принимаются документы и посылки весом до 30 кг. Услуга действует на всей территории Чехии, а стоимость вызова курьера составляет 128 грн (80 CZK), которые оплачиваются дополнительно к стоимости услуги доставки.

Как заказать услугу адресного забора

Чтобы заказать услугу адресного забора в Чехии, необходимо:

  1. Просмотреть список запрещенных к отправке вещей: https://novapost.com/ru-cz/international/forbidden-items
  2. Подготовить и упаковать вещи в коробку.
  3. Заполнить заявку на вызов курьера: это можно сделать в мобильном приложении Nova Post, в Бизнес-кабинете, на сайте https://novapost.com/ru-cz/international/courier-call.
  4. Оплатить доставку онлайн.
  5. Получить на email подтверждение заявки и ориентировочное время прибытия курьера на забор.
  6. Передать курьеру отправку в закрытом виде. Курьер распечатает и наклеит стикер на коробку.

Важно: курьер не проверяет содержимое упакованной отправки. Однако если во время проверки на границе таможенная служба в посылке обнаружит запрещенные товары, то они будут изъяты, или вся посылка вернется отправителю. При этом все расходы за возврат платит отправитель.

Время работы

Курьерская служба работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Напомним

«Минфин» писал, что Новая почта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 июля 2023, 14:11
#
Що таке забір ??
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0
Zaha Miski
Zaha Miski
18 июля 2023, 14:37
#
Це мабуть азаровщина, схоже на «скігліті» ;))
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