СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог онлайн-казино «отмыть» почти 5 миллиардов

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топменеджмент одного из коммерческих банков Киева.

В СБУ не называют банк, однако, по данным украинского Forbes, ссылающегося на собеседника в одной из госструктур, речь идет об Айбокс Банке.

Схема

Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов.

При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

«По каждой транзакции у организаторов сделки был свой „процент“, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры», — говорится в сообщении СБУ.

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Подозрение по двум статьям

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.