Курс валют на 18 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 18 июля, курс доллара на наличном рынке подешевел на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро не изменилось в покупке и подорожало на 5 копеек в продаже.

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В обменниках доллар прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро вырос на 1 копейку в покупке и на 8 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,72−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,18−37,20, евро — 41,35−41,58 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,16−41,56 грн/евро.

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