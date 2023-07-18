Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) в список международных спонсоров войны. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Украина внесла в список спонсоров войны одного из крупнейших в мире портовых операторов
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Список спонсоров войны
Причина — компания по ОАЭ усиливает сотрудничество с россией. Так, в июне DP World подписала соглашение с российской государственной корпорацией «Росатом» по развитию Северного морского пути.
В российском правительстве заявили, что ожидают дополнительно получить в бюджет около $224 млрд. Согласно заявленной информации, протяженность Северного морского пути превысит 5,6 тыс. км от Мурманска до Владивостока вдоль побережья морей и Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Сотрудничество «Росатома» и DP World будет способствовать транзиту товаров в россию в обход санкций ввиду того, что Росатом систематически предоставляет услуги российскому ВПК, импортируя запрещенные компоненты для российских танков и авиации.
Кроме того, по Северному морскому пути могут переправлять и другие нелегальные грузы и оружие, отметили в НАПК.
В Нацагентстве по предотвращению коррупции напомнили, что именно «Росатом» сейчас контролирует временно оккупированную Запорожскую АЭС.
Напомним
Компания DP World специализируется на логистике грузов, работе портовых терминалов, морских услугах и зонах свободной торговли. Работает в более чем 69 странах на всех континентах.
DP World работает в Украине. В 2020 году компания приобрела 51% контейнерного терминала «ТИС» в порту «Южный». Кроме того, DP World осуществляет перевалку украинского зерна, в частности, в рамках «зернового коридора».
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