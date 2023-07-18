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18 июля 2023, 10:46 Читати українською

Украина получит от Швеции свыше полумиллиарда долларов на восстановление

Правительство Швеции пообещало предоставить 6 млрд крон ($586 млн) на помощь в восстановлении Украины и проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе, пишет The Guardian.

Правительство Швеции пообещало предоставить 6 млрд крон ($586 млн) на помощь в восстановлении Украины и проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе, пишет The Guardian.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПо его словам, средства, которые будут распределены в период с 2023-го по 2027 год, являются частью недавно разработанной стратегии помощи, специально созданной для Украины.
Фото: 1zahid.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, средства, которые будут распределены в период с 2023-го по 2027 год, являются частью недавно разработанной стратегии помощи, специально созданной для Украины.

Министр добавил, что эти деньги составляют основу шведской помощи Украине.

Читайте: Швеция направит 32,5 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине

Средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и здравоохранительных учреждений, на расширение доступа Украины к энергии, производимой без ископаемого топлива, и на переход к более экологическим технологиям.

Сколько всего выделила Швеция

По официальным данным, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция предоставила 1,9 миллиарда шведских крон (152,6 миллиона евро) гуманитарной помощи, 750 миллионов крон (64,2 миллиона евро) в поддержку восстановления и 316 миллионов крон (27 миллионов евро) в поддержку реформ.

Источник: Минфин
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