Украина получит от Швеции свыше полумиллиарда долларов на восстановление

Правительство Швеции пообещало предоставить 6 млрд крон ($586 млн) на помощь в восстановлении Украины и проведении реформ на пути к членству в Евросоюзе, пишет The Guardian.

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По его словам, средства, которые будут распределены в период с 2023-го по 2027 год, являются частью недавно разработанной стратегии помощи, специально созданной для Украины.

Министр добавил, что эти деньги составляют основу шведской помощи Украине.

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Средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и здравоохранительных учреждений, на расширение доступа Украины к энергии, производимой без ископаемого топлива, и на переход к более экологическим технологиям.

Сколько всего выделила Швеция

По официальным данным, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция предоставила 1,9 миллиарда шведских крон (152,6 миллиона евро) гуманитарной помощи, 750 миллионов крон (64,2 миллиона евро) в поддержку восстановления и 316 миллионов крон (27 миллионов евро) в поддержку реформ.