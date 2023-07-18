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18 июля 2023, 10:10 Читати українською

Спрос растет: Где наиболее активно регистрируют электромобили

В январе-июне этого года украинцы приобрели 12,6 тыс. автомобилей на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям зафиксированы в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, сообщили в «Укравтопроме».

В январе-июне этого года украинцы приобрели 12,6 тыс.
Фото: pixabay.com

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Регионы-лидеры

Регионами-лидерами по спросу на электромобили в первом полугодии были:

  • Киев — 1686 ед. (63% б/у);
  • Львовская область — 1641 ед. (87% б/у);
  • Днепропетровская область — 1102 ед. (71% б/у);
  • Киевская область — 904 ед. (64% б/у);
  • Винницкая область — 781 ед. (88% б/у).

Что выбирают

Среди новых «электричек» чаще всего автолюбители выбирали Volkswagen ID.4 (Киев — 180 ед., Киевская область. — 118 ед., Днепропетровская — 105 ед., Львовская — 72 ед., Винницкая — 32 ед.).

Читайте: В Украине спрос на электромобили в мае вырос на 15%. Названы самые популярные авто

В сегменте ввезенных из-за границы автомобилей лидировал Nissan Leaf: во Львовской области купили 280 ед.; в Винницкой — 213 ед.; в Днепропетровской — 181 ед. В столице бестселлером был Volkswagen ID.4 со 154 регистрациями, в Киевской области — Tesla Model 3 из 67 ед.

Источник: Минфин
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