Расходы общего фонда госбюджета за полгода достигли 1,4 триллиона гривен

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Как изменились расходы

«За январь-июнь 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1408,3 млрд грн. В июне расходы составили 265,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Наибольшие суммы расходов

По данным Государственной казначейской службы Украины, наибольшие суммы расходов направлены на оплату труда с начислениями — 569,4 млрд грн, на оплату использования товаров и услуг — 341,1 млрд грн, на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) — 264, 3 млрд грн, на трансферты местным бюджетам — 84,4 млрд грн, на обслуживание государственного долга — 116,8 млрд грн.

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