Турция повысила налоги на топливо почти на 200%

В воскресенье, 17 июля, Турция повысила налоги на бензин и дизельное топливо почти на 200%. Решение президента Эрдогана об увеличении специального налога на потребление (ÖTV) опубликовано в официальном вестнике. Цена газа для автомобилей выросла на 225%.

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Рост цен

Министерство финансов объяснило повышение необходимостью получить средства для восстановления регионов после февральских землетрясений, а также покрыть дефицит бюджета, поскольку эти продукты страна импортирует.

15 июля литр бензина на заправках можно было приобрести за 28,05 лиры (около $1,07), дизеля — за 26,32 лиры (около $1,01). Теперь цены установились на уровне 34,05 лиры ($1,30) за литр бензина и 32,04 лиры ($1,22) за дизельное топливо.

Министерство подчеркнуло, что с 2016 года эти налоги практически не повышались.

Несмотря на сегодняшнее повышение, бензин и дизтопливо в Турции останется одним из самых дешевых в Европе, а рост налогов гораздо ниже роста инфляции с 2016 года.