В воскресенье, 17 июля, Турция повысила налоги на бензин и дизельное топливо почти на 200%. Решение президента Эрдогана об увеличении специального налога на потребление (ÖTV) опубликовано в официальном вестнике. Цена газа для автомобилей выросла на 225%.
Турция повысила налоги на топливо почти на 200%
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Рост цен
Министерство финансов объяснило повышение необходимостью получить средства для восстановления регионов после февральских землетрясений, а также покрыть дефицит бюджета, поскольку эти продукты страна импортирует.
15 июля литр бензина на заправках можно было приобрести за 28,05 лиры (около $1,07), дизеля — за 26,32 лиры (около $1,01). Теперь цены установились на уровне 34,05 лиры ($1,30) за литр бензина и 32,04 лиры ($1,22) за дизельное топливо.
Министерство подчеркнуло, что с 2016 года эти налоги практически не повышались.
Несмотря на сегодняшнее повышение, бензин и дизтопливо в Турции останется одним из самых дешевых в Европе, а рост налогов гораздо ниже роста инфляции с 2016 года.
Комментарии - 7
Бо ж точно є ті хто полюбляє пюрера.
Вопрос 1 — сколько лет Эрдоган у власти?
Вопрос 2 — кто его и в какой способ избирали?
Вопрос 3 — Что там так все плохо???
пюрер та Ердоган диктатори
пюрер та Ердоган в одно рило приймають важливі рішення від яких залежить життя всієї країни
в Україні багато людей любило пюрера і може й досі він викликає сімпатію, одночасно з цим ці ж люди не люблять повернення податків на пальне навіть не дивлячись на те що податкі такі самі як в перед 24.02.2022
Что там так все плохо???
Коли ціни на пальне вирастають на 200 процентів, а це в три рази — мабуть таки погано. Можливо звісно шо редакція в чергове щось наплутала і зміни меньші.
Наверно проблема не в редакции и трактовании новости, а в умении внимательно читать.
А в третьому реченні про ціну пального: «Ціна газу для автомобілів зросла на 225%»