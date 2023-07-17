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17 июля 2023, 13:54 Читати українською

Турция повысила налоги на топливо почти на 200%

В воскресенье, 17 июля, Турция повысила налоги на бензин и дизельное топливо почти на 200%. Решение президента Эрдогана об увеличении специального налога на потребление (ÖTV) опубликовано в официальном вестнике. Цена газа для автомобилей выросла на 225%.

В воскресенье, 17 июля, Турция повысила налоги на бензин и дизельное топливо почти на 200%.

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Рост цен

Министерство финансов объяснило повышение необходимостью получить средства для восстановления регионов после февральских землетрясений, а также покрыть дефицит бюджета, поскольку эти продукты страна импортирует.

15 июля литр бензина на заправках можно было приобрести за 28,05 лиры (около $1,07), дизеля — за 26,32 лиры (около $1,01). Теперь цены установились на уровне 34,05 лиры ($1,30) за литр бензина и 32,04 лиры ($1,22) за дизельное топливо.

Министерство подчеркнуло, что с 2016 года эти налоги практически не повышались.

Несмотря на сегодняшнее повышение, бензин и дизтопливо в Турции останется одним из самых дешевых в Европе, а рост налогов гораздо ниже роста инфляции с 2016 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
Три літри
Три літри
17 июля 2023, 14:00
#
Цікаво чи є у нас на форумі симпатики Ердогана…
Бо ж точно є ті хто полюбляє пюрера.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 июля 2023, 14:52
#
А при чем тут «пюрер «, Эрдоган и цены на бензин?
Вопрос 1 — сколько лет Эрдоган у власти?
Вопрос 2 — кто его и в какой способ избирали?
Вопрос 3 — Что там так все плохо???
+
0
Три літри
Три літри
17 июля 2023, 15:55
#
А при чем тут «пюрер «, Эрдоган и цены на бензин?

пюрер та Ердоган диктатори
пюрер та Ердоган в одно рило приймають важливі рішення від яких залежить життя всієї країни
в Україні багато людей любило пюрера і може й досі він викликає сімпатію, одночасно з цим ці ж люди не люблять повернення податків на пальне навіть не дивлячись на те що податкі такі самі як в перед 24.02.2022

Что там так все плохо???

Коли ціни на пальне вирастають на 200 процентів, а це в три рази — мабуть таки погано. Можливо звісно шо редакція в чергове щось наплутала і зміни меньші.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 июля 2023, 16:01
#
Я вот …чистил сапоги… по твоему совету, и решил еще раз перечитать эту новость — как то разговор идет о повышении налогов, а не …ціни на пальне вирастають на 200 процентів, а це в три рази… (как ты написал).
Наверно проблема не в редакции и трактовании новости, а в умении внимательно читать.
+
0
Три літри
Три літри
17 июля 2023, 17:05
#
В першому реченні про податки, однак навіть підвищення податків на 200% (в три рази) це суттєво.

А в третьому реченні про ціну пального: «Ціна газу для автомобілів зросла на 225%»
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
17 июля 2023, 17:53
#
Ердоган типичний мусульмаесьеий президент зі своїми мухами, Туреччина бідна країна з шаткою економікою. Я не думаю, що при зміні влади будуть якісь зміни в країні.Я люблю подорожувати Туреччиною, любиме місто-Бурса
+
+44
Игорь УА
Игорь УА
17 июля 2023, 14:15
#
Тоже с колен встают.
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