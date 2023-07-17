Курс валют на 17 июля: евро продолжает дорожать

В понедельник, 17 июля, курс доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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В обменниках доллар прибавил 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,19−37,23, евро — 41,26−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,08−41,48 грн/евро.

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