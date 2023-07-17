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17 июля 2023, 11:41 Читати українською

Абанк дарит до 100 грн всем клиентам, которые откроют карту «АТБ»

Абанк уже выдал почти 500 тыс. карт «АТБ» в партнерстве с сетью супермаркетов АТБ.

Карта «АТБ» имеет крутые преимущества благодаря скидкам и акционным предложениям. Чтобы клиенты Абанка смогли ощутить еще большие преимущества и выгоды, стартует акция: 50 грн всем новым и действующим клиентам банка, которые откроют карту «АТБ»!

Гарантированные 50 грн на счет кешбэка получит клиент, который впервые откроет карту «АТБ» в Абанке и совершит покупку на сумму от 100 грн в сети супермаркетов АТБ!

Оформить карту «АТБ» можно:

  • в мобильном приложении А24;

  • в любом отделении Абанка.

Также можно приобрести пластиковую карту «АТБ» в любом магазине сети АТБ в прикассовой зоне и активировать ее в мобильном приложении А24 за несколько минут. Стоимость карты составляет 50 грн, которые банк сразу возвращает на счет карты после ее активации.

Также акционная новость касается и клиентов, уже имеющих карту «АТБ», ведь банк предлагает пригласить своих друзей оформить карту «АТБ», и оба друга получат по 50 грн за открытие карты «АТБ» и по 50 грн, если друг совершит покупку с картой «АТБ» в супермаркете АТБ от 100 грн. 💸

Каждый друг, оформивший карту по личной ссылке клиента, — это гарантированные 100 грн на счет. Количество привлечений неограниченно. Больше друзей — еще больше шансов подзаработать.

Период действия акции — с 17.07 до 17.08.

Оформить карту «АТБ» клиенты могут уже сейчас в приложении АBank24 по ссылке.

Об А-Банке:

АО «А-БАНК» представлено на рынке банковских услуг более 25 лет и зарегистрировано в Государственном реестре банков 30.10.1992 г. по номеру № 127. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

За новостями А-Банка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
17 июля 2023, 12:32
#
Суркіс двіжує:))
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0
ValNa82
ValNa82
17 июля 2023, 13:31
#
Да сам, стоїть роздає по 100))))
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