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17 июля 2023, 11:15 Читати українською

Маск признал, что доходы от рекламы в Twitter упали на 50%

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что денежный поток Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, что не соответствует его ожиданиям в марте, что Twitter может достичь положительного денежного потока до июня. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на Reuters.

Владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что денежный поток Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, что не соответствует его ожиданиям в марте, что Twitter может достичь положительного денежного потока до июня.
Фото: epicstars.com

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Падение доходов

«Нужно добиться положительного денежного потока, прежде чем мы позволим себе роскошь сделать что-то другое», — написал Маск, отвечая на предложения по рекапитализации.

Отмечается, что это последний признак того, что агрессивных мер по сокращению расходов после того, как Маск приобрел Twitter в октябре, недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток в Twitter, и свидетельствует о том, что доходы Twitter от рекламы, возможно, не возобновились так быстро.

Читайте: Доходы Twitter от рекламы в США упали почти на 60% — СМИ

После увольнения тысяч сотрудников и сокращения счетов за облачные услуги Маск заявил, что компания сократила свои недолговые расходы до $1,5 млрд из прогнозируемых $4,5 млрд в 2023 году. Twitter также сталкивается с ежегодными выплатами процентов в размере около $1,5 млрд по причине долга.

Непонятно, какой термин имел в виду Маск, когда доходы от рекламы упали на 50%. Он сказал, что в 2023 году Twitter должен получить доход в $3 млрд по сравнению с $5,1 млрд в 2021 году.

Напомним

Ситуация с рекламой в твиттере имеет решающее значение, поскольку реклама давно составляет 90% доходов компании. После того как в октябре Маск купил Twitter и сделал компанию приватной, он пообещал создать «самую уважаемую рекламную платформу». Но он быстро оттолкнул рекламодателей, уволив ключевых менеджеров по продажам.

Наем Маском Линды Яккарино, бывшего руководителя рекламы Comcast NBCUniversal, как генерального директора, означало, что продажи рекламы являются приоритетом для Twitter, даже если он работает над увеличением дохода от подписки.

Яккарино начала работу в Twitter в начале июня и сообщила инвесторам, что Twitter планирует сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и торговлей, а также ведет переговоры с политическими деятелями и деятелями индустрии развлечений, платежными службами и издателями новостей и СМИ.

Источник: Минфин
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