Новая почта стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Компания открыла там второе отделение Nova Post в Германии. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта открыла второе отделение в Берлине
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как работает отделение
Отделение принимает посылки и грузы до 100 кг и расположен по адресу: г. Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589.
Клиенты могут получить услуги по понедельникам по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины — от 5 рабочих дней.
«До конца лета мы планируем открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне
Напомним
Первое отделение Nova Post в Германии открыто в Берлине 30 июня. Чаще украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, вкусности и книги.
Кроме доставки в отделение можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот — в Украине. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома заказав услугу адресного забора.
Комментарии - 2