Новая почта открыла второе отделение в Берлине

Новая почта стала еще ближе к украинцам, проживающим в западной части Берлина в районе Шарлоттенбурга. Компания открыла там второе отделение Nova Post в Германии. Об этом говорится в сообщении компании.

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Как работает отделение

Отделение принимает посылки и грузы до 100 кг и расположен по адресу: г. Берлин, Osnabrücker Str. 1, 10589.

Клиенты могут получить услуги по понедельникам по субботу включительно, воскресенье выходной. Срок доставки в и из Украины — от 5 рабочих дней.

«До конца лета мы планируем открыть около 10 отделений Nova Post: в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и т. д. Кроме того, мы активно ведем переговоры с местным партнером по поводу расширения покрытия доставки в Германии за счет 7500 пунктов выдачи по всей стране, имеем амбициозные планы по нашему развитию и становлению в качестве почтового перевозчика в Германии», — сказал Сергей Симонов, СЕО Nova Post в Германии.

Напомним

Первое отделение Nova Post в Германии открыто в Берлине 30 июня. Чаще украинцы пересылают одежду, обувь, косметику, вкусности и книги.

Кроме доставки в отделение можно также заказать адресную доставку в любой город в Германии или наоборот — в Украине. Также посылку из Германии можно отправить не выходя из дома заказав услугу адресного забора.