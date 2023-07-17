Украинцы приобрели военные облигации у «Дии» на 1,5 миллиарда гривен

Украинцы приобрели военные облигации в «Дии» на 1,5 миллиарда гривен. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба «Дии».

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Как отметили в пресс-службе, каждая купленная облигация поддерживает экономику, помогает армии и приносит вкладчику прибыль. Чем больше облигаций приобретаете, тем больше прибыли получите.

Как купить ОВГЗ в «Дии»

В приложении «Дия» стать инвестором можно буквально за несколько кликов.

Для этого зайдите в «Дию» → нажмите Военные облигации на главном экране → выберите облигации, их количество и партнера → оплатите. Это все. Уникальная карта города появится среди цифровых документов.